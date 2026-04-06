ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні: що каже експерт про тривожні прогнози

Українцям вистачить пального до кінця квітня, тому говорити про загрозу дефіциту зарано.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Дефіцит на заправках навряд чи буде / © Associated Press

Дефіциту пального в Україні у квітні не очікується, тому що постачання законтрактовані.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Закревський зазначив, що Україна змогла уникнути критичних ризиків завдяки диверсифікації постачань — пальне імпортується вже понад з 10 країн, і днями до цього переліку додалися ще дві держави — Нігерія та Саудівська Аравія.

«Ведуться переговори з новими партнерами, серед яких країни Близького Сходу», — сказав він.

Водночас експерт наголосив: ціни й надалі будуть нестабільними, але за умови достатнього ресурсу ринок зможе функціонувати без збоїв.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

Ціни на паливо сьогодні, 6 квітня

Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 73,22 грн за літр, дизельного пального — 89,13 грн. Зокрема, вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG.

Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie