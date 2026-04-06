Чи загрожує Україні дефіцит пального у квітні: що каже експерт про тривожні прогнози
Українцям вистачить пального до кінця квітня, тому говорити про загрозу дефіциту зарано.
Дефіциту пального в Україні у квітні не очікується, тому що постачання законтрактовані.
Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
Закревський зазначив, що Україна змогла уникнути критичних ризиків завдяки диверсифікації постачань — пальне імпортується вже понад з 10 країн, і днями до цього переліку додалися ще дві держави — Нігерія та Саудівська Аравія.
«Ведуться переговори з новими партнерами, серед яких країни Близького Сходу», — сказав він.
Водночас експерт наголосив: ціни й надалі будуть нестабільними, але за умови достатнього ресурсу ринок зможе функціонувати без збоїв.
Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.
Експерт попередив, що у квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.
Ціни на паливо сьогодні, 6 квітня
Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково зросла і становить близько 73,22 грн за літр, дизельного пального — 89,13 грн. Зокрема, вартість бензину, дизелю та газу підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG.
Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».