Чи запровадять продаж SIM-карт за паспортами: в Раді відповіли

У Верховній Раді зазначили, що запровадити обов’язкову ідентифікацію абонентів наразі практично неможливо. Тож реєстрацію SIM-карт за паспортом в Україні не запроваджують.

Про це сказав народний депутат Олександр Федієнко.

Як йдеться у його дописі, проблема безпекових ризиків, кіберзлочинності та шахрайства дійсно існує, однак універсального рішення, яке миттєво вирішить усі ці питання, немає. Водночас механізми ідентифікації могли б суттєво зменшити кількість зловживань.

За словами нардепа, головна перепона — економічна. В Україні більшість користувачів обирає передплачені SIM-картки без укладення контрактів. Найбільші оператори ринку, а саме Київстар, Vodafone Україна та lifecell, працюють за моделлю швидкого та максимально простого продажу SIM без додаткових перевірок.

«SIM‑картка — це товар, який багато та швидко продається. В Україні більшість абонентів користуються передплаченими SIM‑картками (без контракту). Оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell — їхня модель працює дуже просто, людина купує SIM швидко і просто без договорів, без перевірок, без зобов’язань. Що легше купити, то більше продажів. У кожному магазині можна купити цей товар», — зауважує нардеп.

Запровадження обов’язкової паспортизації означало б зменшення кількості продажів, додаткові витрати на IT-інфраструктуру та перебудову бізнес-процесів. За оцінками операторів, лише впровадження електронної реєстрації може зайняти близько року, а повна ідентифікація — до двох років і потребуватиме значних інвестицій (CAPEX).

Ринок у цифрах

За даними Національної комісії з регулювання електронних комунікацій, станом на перше півріччя 2025 року в Україні налічувалося близько 47,9 млн активних SIM-карток.

Середній дохід з одного абонента (ARPU) 2025 року становить приблизно 135 грн на місяць. Таким чином, щомісячний виторг ринку сягає понад 6,4 млрд грн, або майже 78 млрд грн на рік.

У разі зниження кількості активних SIM-карток лише на 10% оператори можуть втратити близько 7,8 млрд грн річного виторгу. Навіть з урахуванням маржі це означає мільярдні втрати для галузі.

Також, на думку Федієнка, без жорсткої політичної волі ухвалити рішення про обов’язкову ідентифікацію буде складно. Лобістський вплив великих операторів та міжнародних асоціацій може переважити аргументи безпеки.

Водночас експертів, які піднімають тему контролю обігу SIM-карток, у парламенті підтримують, однак визнають, що питання лежить не лише у площині безпеки, а й у сфері великих фінансових інтересів.

