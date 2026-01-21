Що необхідно для зарахування стажу роботи за кордоном для отримання пенсії - юрист розповідає

Пенсіонери

Реклама

Українцям, які перебувають за кордоном і там працюють, можуть зарахувати стаж роботи для отримання пенсії в Україні, однак це можливо лише за наявності міжнародних угод і підтвердних документів.

Про це розповів юрист Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Стаж роботи за межами України можуть включити до страхового стажу для виходу на пенсію за віком, якщо це дозволено українським законодавством чи міжнародними угодами, схваленими Верховною Радою.

Реклама

«Періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, якщо це прямо передбачено Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ або міжнародними договорами України», — розповів він.

Україна має угоди про соціальне страхування з Польщею, Чехією, Словаччиною, Португалією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Латвією, Литвою, Молдовою, Угорщиною, Румунією, Грузією та іншими державами.

Особливості врахування іноземного стажу для української пенсії

Для того, щоб роки праці за кордоном були офіційно зараховані в Україні, необхідно пройти процедуру верифікації трудової діяльності через територіальні підрозділи Пенсійного фонду (ПФУ).

Необхідний пакет документів

Заявник має підтвердити свій закордонний стаж за допомогою офіційних паперів: довідок, витягів з реєстрів або інших сертифікованих документів, що видані компетентними органами іноземної держави.

Реклама

Важливі вимоги до документації

Легалізація: Усі іноземні виписки мають бути належним чином легалізовані або завірені штампом апостиль (якщо країна підписала відповідну міжнародну конвенцію).

Процедура подання: Папери додаються до загального пакета документів при оформленні пенсійних виплат.

Допомога ПФУ: Якщо громадянин не має змоги отримати підтвердження самостійно, ПФУ може ініціювати офіційний запит до іноземних структур через МЗС України.

Чи збільшиться виплата завдяки закордонному стажу

Існує поширена помилка, що робота за кордоном прямо підвищує суму щомісячних виплат. Насправді ситуація наступна:

Реклама

Право на пенсію: Іноземний досвід допомагає накопичити необхідну кількість років (кваліфікаційний період) для отримання статусу пенсіонера.

Розмір нарахувань: Як зазначає юрист Євген Буліменко, закордонні роки роботи зазвичай не враховуються при обчисленні грошового розміру пенсії, якщо це прямо не вказано в окремих міждержавних угодах. Стаж просто «плюсується» до загального показника, але не впливає на формулу розрахунку суми.

Спеціальні умови з Польщею та іншими країнами

Україна має особливі домовленості з окремими державами, зокрема з Польщею (Угода від 2012 року).

Ключові переваги для тих, хто працював у Польщі

Взаємне визнання: Обидві країни зобов’язалися враховувати страхові періоди одна одної.

Реклама

Принцип сумування: Якщо стажу в Україні та Польщі все одно замало, можна додати стаж із третьої країни, за умови, що вона також має відповідні договори з обома державами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у яких випадках іноземний стаж зараховується, а коли роки роботи можуть «згоріти».