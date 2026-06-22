Податки, як в Європі: чи доведеться платити більше після інтеграції України до ЄС

Чи буде миттєве підвищення податків через євроінтеграцію / © ТСН.ua

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Попри поширені у Мережі чутки, вступ до ЄС точно не означає автоматичного підвищення ставок основних податків.

Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, ставки податків визначає держава, виходячи із загального економічного розвитку.

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«Але те, як виникають ці податки, як ми звітуємо, як забезпечуємо, що товари по території ЄС ходять з правильним податком, — це обов’язково», — пояснила Карнаух.

Вона пояснила, що євроінтеграція для податкової служби означає приведення українського податкового законодавства та ІТ-систем у відповідність до директив ЄС.

«Основний фокус зосереджений на гармонізації ПДВ, автоматичному обміні податковою інформацією, впровадженні штучного інтелекту тощо. Є Національна стратегія доходів — вона повністю відображає завдання, які нам треба виконати для євроінтеграції», — підсумувала голова ДПС.

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