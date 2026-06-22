- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Податки, як в Європі: чи доведеться платити більше після інтеграції України до ЄС
Євроінтеграційні процеси не спровокують автоматичного зростання ставок основних податків для бізнесу та громадян, попри поширені у мережі міфи.
Попри поширені у Мережі чутки, вступ до ЄС точно не означає автоматичного підвищення ставок основних податків.
Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю «РБК-Україна».
За її словами, ставки податків визначає держава, виходячи із загального економічного розвитку.
«Але те, як виникають ці податки, як ми звітуємо, як забезпечуємо, що товари по території ЄС ходять з правильним податком, — це обов’язково», — пояснила Карнаух.
Вона пояснила, що євроінтеграція для податкової служби означає приведення українського податкового законодавства та ІТ-систем у відповідність до директив ЄС.
«Основний фокус зосереджений на гармонізації ПДВ, автоматичному обміні податковою інформацією, впровадженні штучного інтелекту тощо. Є Національна стратегія доходів — вона повністю відображає завдання, які нам треба виконати для євроінтеграції», — підсумувала голова ДПС.
Раніше ми писали, коли податкова може звернути увагу на ваші рахунки.