Чи здорожчає електрика взимку на тлі блекаутів: прем’єрка відповіла

Що буде з тарифами на світло / © ТСН.ua

Цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними.

Про це запевнила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд продовжив дію ПСО* на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.», — зазначила Свириденко.

Також прем’єрка пообіцяла зберегти пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.

«Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.», — повідомила вона

Свириденко пообіцяла зменшити фінансовий тиск на українські родини протягом опалювального сезону.

*Для довідки. ПСО (покладення спеціальних обов’язків) — механізм в енергетиці, за яким держава покладає на учасників ринку обов’язки для забезпечення суспільних інтересів, як-от постачання газу чи електроенергії за регульованими цінами.

Нагадаємо, що в Україні 23 жовтня діятимуть графіки відключень світла.