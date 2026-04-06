Чи здорожчає пальне до 100 грн: експерт дав прогноз для українців

АЗС. / © УНІАН

Реклама

В Україні може далі зрости вартість бензину і дизелю. Вже за два тижні пальне на АЗС буде коштувати 100 гривень за літр.

Про це заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі Вечір.LIVE.

«Два тижні десь і буде (бензин коштувати 100 грн — Ред.), — наголосив він.

Реклама

За словами Льоушкіна, вже зараз об’єктивна вартість палива мала б становити 95–97 грн. Однак, держава тимчасово відтягує цей інфляційний шок. Зокрема, головним інструментом штучного гальмування цін виступає державна «Укрнафта», пояснив експерт.

«Потім будемо дивитися за геополітикою. Там також справи не дуже гарні», — додав паливний експерт.

Ціни на бензин в Україні

Вже понад місяць, від війни на Близькому Сході, в Україні дуже сильно зросли ціни на бензин і дизель. Аби частково компенсувати українцям витрат на паливні матеріали, Кабмін вирішив запровадити кешбек на пальне у розмірі 5–15%. Він нараховується за умови безготівкової оплати на АЗС. Програма запрацювала 20 березня.

Енергетичний експерт Сергій Куюн вважає, що протягом квітня ціни на АЗС можуть сягнути позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде. Щодо цін на бензин, то, каже експерт, що ситуація дещо краща.

Реклама