Чи здорожчає пальне в Україні: експерт озвучив неочікуваний прогноз

Пальне / © Associated Press

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Найближчим часом українським водіям не варто очікувати подальшого падіння цін на пальне, однак і стрімке здорожчання на ринку також не передбачається.

Про це в ефірі «Ми-Україна» повідомив директор консалтингової компанії «А-95» та експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За словами експерта, світові ціни на нафтопродукти повернулися до рівнів, з яких вони починали падати кілька тижнів тому. Через це подальше зниження вартості зупинилося.

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«На жаль, це не матиме великого продовження. Вчора ціни на нафтопродукти у світі повернулися фактично на позначки, з яких починалося падіння десь два-три тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулася на той рекордний рівень. Тому зараз падіння цін не варто очікувати, хоча не варто очікувати і здорожчання», — зазначив він.

За словами Куюна, тимчасове падіння цін у світі дозволило дещо зняти напруженість на вітчизняному ринку, завдяки чому вартість пального на українських АЗС трохи знизилася. Однак ця ситуація вже змінилася.

Експерт зауважив, що подальша вартість пального залежатиме від відносин між США та Іраном. Проте позитивних новин із цього напрямку наразі немає.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, станом на 18 серпня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 78,56 грн за літр, дизелю — 92,20 грн за літр.

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Також ми писали, що ціна пального в Україні може наблизитися до 100 грн за літр, але цього психологічного рубежу вдасться уникнути, якщо вартість не досягне цієї позначки до кінця літа.

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