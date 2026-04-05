Ціни на пальне зашкалюють / © Associated Press

Реклама

У квітні 2026 року ціни на АЗС можуть сягнути психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля. Однак дефіцит на заправках навряд чи буде.

Про це повідомив енергетичний експерт і керівник «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За словами Куюна, з урахуванням логістики, витрат мереж та мінімального заробітку, нові ціни на АЗС у районі 100 гривень за літр дизеля стають «абсолютно досяжними» та більше не виглядають фантастикою.

Реклама

«100 гривень буде не завтра, не за тиждень, але тенденція очевидна і вона прогресує по всій Європі, подекуди заправки без пального. Пишуть, в Азії взагалі жах — дефіцит, черги на АЗК тощо», — сказав він.

Щодо цін на бензин, Сергій Куюн зазначив, що ситуація дещо краща. Світові ціни на нього зростають не так стрімко, до того ж в Україні сформовані значні запаси, тому динаміка здорожчання бензину буде значно повільнішою.

Нагадаємо, у березні ціни на пальне в Україні стрімко зросли й продовжують підвищуватися. Світовий енергетичний ринок «штормить» у відповідь на події на Близькому Сході.

Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне», бо він забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Реклама

Кешбек частково компенсує вартість пального, придбаного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Витратити кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари вітчизняного виробництва, книжки, ліки або задонатити на ЗСУ.

Як економити на пальному

Щоб зекономити пальне, фахівець з особистих фінансів Мартін Льюїс радить знімати невикористовувані багажники з даху, адже вони створюють додатковий опір під час руху на великих швидкостях. Також варто позбутися зайвих важких речей у багажнику. За його словами, кожні додаткові 45 кг можуть зменшити ефективність використання пального приблизно на 1%.

Окрему увагу Льюїс приділяє тиску в шинах: якщо він недостатній, витрати палива можуть зрости до 4%.

Реклама

