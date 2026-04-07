Чи «згорають» борги за комуналку: коли їх можуть списати

В Україні навіть під час воєнного стану більшість громадян не звільняються від оплати житлово-комунальних послуг. Навіть якщо житло тимчасово не використовується, платіжки продовжують надходити, а борги можуть накопичуватися роками.

Втім, у деяких випадках частину нарахувань можна скасувати або не сплачувати — але для цього потрібно діяти самостійно.

Як пояснюють юристи, якщо у квартирі або будинку ніхто не проживає понад 30 днів, можна звернутися до постачальників послуг із заявою про тимчасове припинення нарахувань. Це стосується оплати за газ, електроенергію, воду та вивезення сміття.

До заяви необхідно додати підтверджуючі документи — наприклад, довідку про перебування за кордоном або актуальні показники лічильників.

Водночас є послуги, за які платити доведеться незалежно від фактичного проживання. Йдеться про опалення та утримання будинку — ці нарахування не скасовуються, і борг за ними може накопичуватися.

Чи можна списати борг

Згідно зі Цивільним кодексом України, діє поняття строку позовної давності — зазвичай він становить три роки.

Це означає, що постачальники послуг можуть вимагати через суд оплату лише за останні три роки. Однак важливо розуміти: сам борг не «згорає» автоматично.

Щоб скористатися цим правилом, людина має заявити в суді про сплив строку позовної давності. Без цього суд може ухвалити рішення про стягнення всієї суми.

Крім того, якщо боржник частково сплачував борг, просив розстрочку або відстрочку або укладав договір реструктуризації — строк позовної давності починає відлік заново. У такому випадку борг можуть стягувати і за більш тривалий період.

Також варто врахувати: якщо людина добровільно сплатила старий борг, повернути ці кошти вже неможливо.

Експерти попереджають, що питання комунальних боргів стає ще актуальнішим на тлі можливого підвищення тарифів.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, в Україні можуть розпочати поетапне зростання цін на комуналку вже з 2026 року. Зокрема, очікується підвищення тарифів на електроенергію, газ і тепло.

Паралельно юристи радять зберігати квитанції про оплату комунальних послуг щонайменше п’ять років. Це допоможе захистити свої права у разі помилок у нарахуваннях або технічних збоїв у базах постачальників.

Фахівці наголошують, що як паперові, так і електронні квитанції мають однакову юридичну силу та можуть використовуватися в суді як доказ оплати.