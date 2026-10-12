Чи з’явиться в обігу банкнота 5000 грн: що заявили в НБУ та чому це важливо

Чи з’явиться в обігу банкнота 5000 грн / © Фото з відкритих джерел

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Національний банк України наразі не планує вводити в обіг нову купюру номіналом 5000 грн. Це пояснили тим, що наразі немає такої реальної готівкової потреби.

Про це для «Новини.LIVE» повідомив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський.

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Чи випустять купюру номіналом 5000 грн: що кажуть у НБУ

Після того, як в Україні офіційно ввели в обіг купюру номіналом 2000 грн, чимала кількість українців почала хвилюватися, що скоро запустять банкноту і на 5000 грн. У НБУ розвіяли побоювання громадян.

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Посадовець роз’яснив, що рішення про випуск банкнот нового номіналу НБУ ухвалює лише на основі реальних потреб готівкового обігу та загальних темпів розвитку економіки.

Саме цей підхід став причиною появи в обігу купюр у 2 тисячі гривень, адже банкноти номіналом 1000 гривень уже складали понад половину від усієї готівкової маси в країні.

Водночас у регуляторі запевнили, що не бачать передумов для повернення до ситуації 1990-х років із купоно-карбованцями, коли в Україні спостерігався надвисокий рівень інфляції.

В Україні ввели в обіг купюру 2000 грн

Нагадаємо, Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із зображенням поета, правозахисника та політв’язня Василя Стуса. Дату випуску — 4 вересня — обрано невипадково: цього дня 1965 року Стус узяв участь у першому публічному протесті проти репресій української інтелігенції, а 1985 року він загинув у таборі суворого режиму.

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Дизайн купюри виконано переважно у фіолетово-синій та рожевій гамі. На лицьовому боці розміщено портрет Стуса, його підпис, рядки з поезії та мотиви, натхненні мозаїками Алли Горської, а також номінал «2000». На звороті банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який Василь Стус закінчив 1959 року.

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