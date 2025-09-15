- Дата публікації
Чи "злетить" курс до 46 гривень за долар: прогноз Гетьманцева
За даними ЄБА, бізнес очікує курс в 46 гривень за долар.
Наразі у нас є достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Крім того, якщо міжнародна допомога буде ритмічною, жодного тиску на курс не буде.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.
За словами Гетьманцева, можуть бути різні оцінки бізнесу. Але в бюджетній декларації у нас закладено середньорічний курс 44,7 гривні за долар.
«У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом», — пояснив експерт.
Але поки такі ризики, додає він, невисокі.
Раніше ми писали про те, що тривала стабільність курсу гривні добігла кінця. Так, долар і євро почали дорожчати. Безумовно, наразі не фіксується стрімке зростання.
Водночас прогнози аналітиків — малооптимістичні. Йдеться про те, що це може бути початком серйозної девальвації гривні.
Чи насправді варто очікувати значного падіння гривні вже найближчим часом, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua