176
1 хв

Чи "злетить" курс до 46 гривень за долар: прогноз Гетьманцева

За даними ЄБА, бізнес очікує курс в 46 гривень за долар.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Данило Гетманцев

Данило Гетманцев

Наразі у нас є достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Крім того, якщо міжнародна допомога буде ритмічною, жодного тиску на курс не буде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

За словами Гетьманцева, можуть бути різні оцінки бізнесу. Але в бюджетній декларації у нас закладено середньорічний курс 44,7 гривні за долар.

«У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом», — пояснив експерт.

Але поки такі ризики, додає він, невисокі.

Раніше ми писали про те, що тривала стабільність курсу гривні добігла кінця. Так, долар і євро почали дорожчати. Безумовно, наразі не фіксується стрімке зростання.

Водночас прогнози аналітиків — малооптимістичні. Йдеться про те, що це може бути початком серйозної девальвації гривні.

Чи насправді варто очікувати значного падіння гривні вже найближчим часом, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua

