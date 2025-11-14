ТСН у соціальних мережах

Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку — експерт ICC Ukraine

Ринок електроенергії має бути передбачуваним і стабільним, щоб учасники могли оцінити ризики та розрахувати окупність інвестицій. Однак постійне втручання держави через цінові обмеження позбавляє його ринкової логіки. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Ринок має бути передбачуваним і стабільним, щоб можна було оцінити ризики й розрахувати окупність. Але коли на ньому постійно діють ПСО, цінові обмеження, різноманітні price caps — це вже не ринок. Держава має виконувати лише регуляторну функцію, а не керувати господарською діяльністю підприємств», — наголосив експерт.

Експерт зауважив, що так звані price caps залишаються постійним предметом суперечок між виробниками та великими споживачами ще з 2019 року. 

«Так, це вже класика — дискусія між великими споживачами й виробниками, що тягнеться ще з 2019 року. І поки правила змінюються щосезону, довіри до ринку не буде», — зазначив Трохимець.

Він також розкритикував поширену аргументацію учасників ринку, які лякають наслідками скасування прайс-кепів. 

«Як тільки підніметься ціна на ринку, ми збанкрутуємо, і тисячі людей опиняться на вулиці! Ці фрази енергетики чують роками. Але жоден не збанкрутував, і ніхто не опинився на вулиці», — підкреслив експерт.

На його думку, замість реальної лібералізації відбувається імітація поступових змін.

«Виробники приходять із “пропозицією”: зніміть прайскепи, тобто обмеження ціни на ринку. Ми ж, мовляв, не можемо працювати. І завжди зводиться до того, що давайте хоча б трохи піднімемо. І от на засіданнях НКРЕКП кажуть: “Це поступова лібералізація ринку”. А я відповідаю: це як поступове послаблення зашморгу. Ми ніби відпускаємо, але не знаємо, — жертва виживе чи ні», — зазначив Трохимець.

Нагадаємо, у щорічній доповіді Європейської комісії «Пакет розширення» йдеться, що Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію в усіх сегментах ринку. Документ був оприлюднений 4 листопада в Брюсселі.

