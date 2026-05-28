Чиновникам можуть підняти зарплати на 50%: хто отримає найбільше

В Україні посадовцям державних органів та місцевого самоврядування можуть дозволити отримувати доплати до 50% від зарплати. Надбавки планують виплачувати за участь у міжнародних проєктах та роботі з грантами.

Про це пише видання «Експерт».

Відповідний законопроєкт №10284 27 травня підтримали 243 народні депутати.

Документ дозволяє встановлювати чиновникам доплати за рахунок міжнародної технічної допомоги, грантів Євросоюзу, урядів та муніципалітетів інших держав.

Йдеться про працівників, які займаються проєктами транскордонного співробітництва, працюють із міжнародними партнерами або готують заявки на грантове фінансування.

Закон також дозволяє держорганам та громадам залучати нових фахівців зі знанням іноземних мов і навичками проєктного менеджменту.

Розмір надбавки може становити до 50% від середньої зарплати посадовця. Водночас фінансування таких виплат здійснюватиметься не з державного бюджету, а коштом міжнародних грантів і донорських програм.

Порядок нарахування та виплати доплат окремо визначатиме Кабінет міністрів.

