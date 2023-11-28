Цифра шокує: Путін витратить рекордну суму з бюджету РФ на війну в Україні 2024 року

Такі цифри були ще в останні роки існування СРСР.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 27 листопада, підписав закон про федеральний бюджет на майбутні 2024-2026 роки. Наступного року російська влада вперше від радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

Про це пише The Moscow Times.

Повідомляється, згідно з документом, який 15 листопада ухвалила Держдума, а через тиждень затвердила Рада Федерації, загалом з бюджету витратять 10,775 трлн рублів, що 70% більше, ніж у 2023-го (6,8 трлн), у 2,3 раза більше, ніж у 2022-го (4,7 трлн), та втричі вищі за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

Для прикладу, третина бюджету на оборону витрачала СРСР у свої останні роки. Так, у бюджеті-1990 на "військові цілі" було закладено 71 млрд рублів із 241,3 млрд, або 29,4% (дані опубліковані в архіві експрем'єра РФ Єгора Гайдара).

"Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. У порівнянні з поточним роком ці витрати збільшаться на 163 млрд. рублів. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету", - йдеться в повідомленні.

Фінансування держпропаганди при цьому залишиться на рекордних рівнях: держЗМІ отримають із бюджету 121,3 млрд рублів проти 122 млрд цього року. Витрати за статтею "культура і кінематографія", куди зашиті бюджети створення провоєнних пропагандистських фільмів, збільшаться на 11%, до 234 млрд рублів.

"Все для фронту, все для перемоги", - говорив у вересні, коментуючи документ, голова Мінфіну Антон Силуанов. Він закликав не турбуватися, що у скарбниці не вистачить грошей. Але на те, що заплановано, вистачить. Нормальний, здоровий бюджет", - наголосив російський міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін боїться війни на виснаження, хоча всьому світу демонструє, що готовий до такого розвитку подій. Нині йому важливо закінчити цю війну до виборів в США.

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