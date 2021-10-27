"Цифрове золото": у Deutsche Bank пояснили чому біткоїн ненадійний

У банку кажуть, що використання біткоїну як засобу заощадження є надто небезпечним.

Маріон Лабур, ринковий стратег та старший економіст банку Deutsche Bank окреслила фактори, через які біткоїн вважають "нестабільним активом". Основною його проблемою, за словами аналітика, є відсутність будь-якого регулювання.

Про це йдеться на офіційному сайті Deutsche Bank.

За словами Лабур, сьогодні дві третини загальної кількості біткоїну, що перебуває в обігу, використовують для інвестицій та спекуляцій. До того ж, кількість цієї монети обмежена, проте вона таки може вплинути на баланс попиту та пропозиції. Лабур також пояснює, що вартість біткоїну залежить від сприйняття криптовалюти інвесторами. Тобто невеликі зміни в загальних уявленнях інвесторів про біткойн можуть мати великий вплив на його ціну.

Лабур переконана, що найближчим часом біткоїн залишатиметься "вкрай нестабільним активом". Проте економіст переконана, що це не завадить монеті у майбутньому стати "цифровим золотом", адже історично золото так само було нестабільним активом.

Маріон Лабур такж назвала Ethereum відповідно "цифровим сріблом". За її словами, ця криптовалюта має більше прикладних можливостей і застосовується також як засіб оплати.

"Біткоїн, безсумнівно, є піонером і криптовалютою, що найбільше продається. Його ринкова капіталізація набагато перевищує ринкову капіталізацію Ethereum, який пропонує безліч додатків та варіантів використання, таких як децентралізовані фінанси (DeFi) і незамінний токен (NFT). Якщо біткоїн іноді називають „цифровим золотом“, то Ethereum буде "цифровим сріблом"!" — розповіла Лабур.

Представниця Deutsche пояснює, що відсутність регулювання біткоїну є його головною проблемою. І хоча це була дуже важлива перевага для перших користувачів, сьогодні це заважає багатьом інвесторам або підприємствам вийти на ринок.

Нагадаємо, що 20 жовтня цього року курс біткоїна сягнув свого історичного максимуму — майже $66 тис. А вже за два дні випадково обвалився аж на 87%.

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