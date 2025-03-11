Цигарки знову здорожчають вже за три тижні: податківці пояснили, чого очікувати

Державна податкова служба України повідомила, що від початку наступного місяця всі виробники та імпортери тютюнових виробів повинні використовувати новий коефіцієнт під час розрахунку мінімального акцизного податку. Розмір коефіцієнта від 1 квітня становитиме 1,1 і діятиме до кінця 2025 року.

Про це пише "Фокус" з посиланням на матеріали "Ліга.Закон".

Таке рішення ухвалили на підставі аналізу акцизних зборів з тютюнових виробів за минулий рік. З'ясувалося, що минулого року "частка податкових зобов'язань у середньозваженій роздрібній ціні цигарок становила 55,8%, що нижче за встановлений рівень у 60%".

Очікується, що збільшення коефіцієнта для розрахунку акцизу на тютюнові вироби призведе до нового стрибка цін. Але наразі невідомо, наскільки в середньому здорожчає одна пачка цигарок.

Нагадаємо, здорожчання тютюнових виробів неминуче. Ціни зростатимуть у кілька етапів протягом наступних чотирьох років.

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