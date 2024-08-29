Ціль - зруйнувати стереотипи: найбільша компанія України буде робити ставку на профтехосвіту

Про це заявила директорка департаменту з підбору, адаптації та розвитку персоналу Метінвесту Світлана Судакова на освітній конференції в Києві, де говорили про навчання в умовах війни, відновлення доступу до освіти та реформу профільної середньої освіти.

Панельна дискусія «Профтехи майбутнього» була присвячена обговоренню взаємодії між державою, профтехами й бізнесом і пошуку нових форматів співпраці. У дискусії взяли участь представники Метінвесту, Interpipe і Kernel — трьох великих компаній, які співпрацюють із закладами професійної технічної освіти по всій Україні.

«Метінвест має тривалі відносини з профтехами в кожному регіоні присутності компанії. Тому досвіду багато, але, на жаль, чимало проєктів із профорієнтації в профтехах, закладах середньої освіти та школах призупинено. Зараз вони всі чекають на свій час. Як тільки буде змога, ми відновимо проєкти. І продовжимо руйнувати стереотипи про те, що якщо дитина йде до профтеху, з нею щось не так або у неї немає перспективи. Дитина має дізнатися більше про гірничо-металургійні професії, розуміти, як це працює, як їх опанувати, й, найголовніше, що буде далі. Тобто, бачити перспективу й нові можливості», — відзначила у своєму виступі Світлана Судакова.

Вона також додала, що зараз у Метінвесті відкрито 4 тисячі вакансій, і велика кількість з них доступна для молоді.

Модератор дискусії, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній зауважив, що відвідував профтехи, з якими співпрацює Група Метінвест.

«Ми спробуємо по-іншому підійти до налагодження співпраці з бізнесом. Це наш ключовий стейкхолдер, партнер і клієнт. І спробуємо сфокусувати наступний рік на тому, щоб форматів партнерства, і, як наслідок, працевлаштування, стало набагато більше», — сказав Завгородній.

Як відомо, Метінвест заснував приватний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка. Цьогоріч він випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями: 143 магістри тепер можуть працювати у всіх куточках світу. Також виш планує надавати студентам в Україні можливості для міжнародного стажування: вже розпочато пілотний проєкт міжнародних стажувань.