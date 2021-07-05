Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" знизилася до історичного мінімуму

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" знизилася до історичного мінімуму

Регулятор з тарифів провів екстрене засідання.

Регулятор, у зв’язку з різким зниженням 2-4 липня ціни на "ринку на добу наперед" (РДН), яке спричинене виведенням з нього попиту постачальниками електроенергії що мають значну ринкову владу, провів екстрене позачергове засідання, на якому прийняв рішення, які мають стабілізувати ситуацію на ринку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як відомо, ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 раза нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

Так, з метою збільшення попиту на РДН, Регулятор зобов’язав оператора системи передавання та операторів систем розподілу закуповувати на цьому сегменті ринку обсяги електроенергії, що необхідні для компенсації виробничих втрат.

Також Регулятор встановив обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, у розмірі 50 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії.

Регулятор встановив мінімальне цінове обмеження на РДН нижче якого учасники ринку не мають права подавати цінові пропозиції. Обмеження буде діяти до 8 липня цього року і відповідає останньому тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом", проіндексованому на індекс цін виробників промислової продукції та становить 734,9 грн/мВт∙год.

З метою оцінки дій учасників ринку, Регулятор оголосив про початок процедури розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у вищевказані дні.

Тим часом Кабмін подовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.

Новини України: фіксований тариф на електроенергію для населення продовжать

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