Ціна газу для України перевищила 700 доларів, за рік блакитне паливо здорожчало в 4 рази

Ціна газу для України перевищила 700 доларів, за рік блакитне паливо здорожчало в 4 рази

У жовтні імпортний газ здорожчав одразу на 26%.

У листопаді вартість імпортного газу для України зросла на 6,6% і в середньому становить $730,66 (19 тис. 261,65 грн) за тисячу кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки у понеділок, 6 грудня.

При цьому у жовтні імпортний газ подорожчав одразу на 26%.

У річному вимірі ціна на газ зросла вчетверо - із $182,5 за тисячу кубометрів у листопаді минулого року.

Нагадаємо:

23 листопада, після запровадження санкцій США, спрямованих проти російського газопроводу “Північний потік–2”, вартість європейських ф'ючерсів на природний газ знову зросла, перевищивши 1000 доларів за тисячу кубометрів.

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