Ціна газу постачальника "останньої надії" зросла до 47 гривень: чи торкнеться здорожчання клієнтів ПОН

Послугами постачальника "останньої надії" користуються понад 600 тисяч українців.

НАК "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН), встановила на 2 грудня 2021 року ціну на газ для населення в розмірі 46,7 гривень за кубометр.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Однак, зазначимо, наймовірніше, здорожчання не торкнеться споживачів ПОН завдяки ухваленому закону "Про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Раніше НАК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на річний тарифний план, вартість газу складає 7,96 гривень. "Нафтогаз України" вже звернулася до регулятора НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умови річного тарифного плану. Компанія очікує позитивне рішення регулятора.

Зауважимо, станом на 3 грудня газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч споживачів, які проживують у Донецькій, Херсонській,Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Нагадаємо, у жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проєкти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш, ніж у 4 рази. Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні зріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. Згодом НКРЕКП зазначила, що затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.

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