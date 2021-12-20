Ціна газу в Європі знову стрімко зростає: вона вже перевищила 1 900 доларів за тисячу кубів

Ціна газу в Європі знову стрімко зростає: вона вже перевищила 1 900 доларів за тисячу кубів

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу в європейські сховища.

Поставки російського природного газу до Німеччини по газопроводу "Ямал-Європа" знову знизилися 19 грудня після короткочасного підвищення в порівнянні з суботніми рівнями. Це, а також наближення похолодання спричинило зростання цін на газ у Європі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", спотова ціна газу в Європі вранці 20 грудня злетіла до понад $1900 за тисячу кубометрів.

Так, ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR 148,87 за МВт/год, тобто $1 921 за тисячу кубометрів. Від кінця минулого тижня "Газпром" скоротив і так скромне бронювання газопроводу "Ямал-Європа".

На додачу, цього тижня в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.

Нагадаємо, найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ, які зараз заповнені на 60%.

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