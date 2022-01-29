Ціна на газ для населення: українські постачальники опублікували тарифи на лютий

Ціна на газ для населення: українські постачальники опублікували тарифи на лютий

Ціни коливатимуться від 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у лютому 2022 року.

Про це повідомляється на сайті "ГазПравда".

Зазначається, що, порівняно з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну - з 8,10 до 7,70 грн за куб. Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Так, найвигіднішу річну пропозицію, у порівнянні з січнем, запропонувала компанія "ЕРУ Людям", яка знизила ціну до 7,70 грн за куб. м. Компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) встановила ціну 7,79 грн за кубометр. Далі йдуть компанії: Neogas з ціною 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" - 7,89 грн за куб. м, "Палівенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не змінила свій річний тариф, запропонувавши 7,96 грн за кубометр. Таку саму ціну оприлюднили "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаззбут".

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Варто зазначити, що від 1 травня 2021 року всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року, і який можна змінювати тільки в бік зниження.

Нагадаємо, у відеозверненні 10 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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