Ціна на газ: постачальники опублікували тарифи для населення у січні

Ціна на газ: постачальники опублікували тарифи для населення у січні

Ціни коливатимуться від 7,79 до 11,99 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ у січні 2022 року.

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Про це повідомляється на сайті "ГазПравда".

Зазначається, що з початком 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає. До кінця квітня діятимуть поточні річні базові пропозиції. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати їх можуть лише в сторону зниження.

Так, у січні тариф знизив лише один постачальник – "Херсонська обласна енергопостачальна компанія". У попередні місяці вона давала найвищу ціну в рейтингу (13,5 грн за куб). Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.

Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,79 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна).

Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр. Найнижчі ціни запропонували декілька компаній. Зокрема, компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) - 7,79 грн за кубометр, а Neogas – 7,80 грн за куб. м. Далі йдуть "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" - 7,89 грн за куб. м, "Палівенерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантія" - 7,95 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала 7,96 грн за кубометр, так само як і "Газпостачсервіс" і "Тернопільоблгаз Збут".

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.



Варто зазначити, що від 1 травня 2021 року всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року, і який можна змінювати тільки в сторону зниження.

Нагадаємо, у відеозверненні 10 листопада президент Володимир Зеленський запевнив, що до кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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