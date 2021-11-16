Ціна на газ у Європі миттєво злетіла після призупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2"

Ціна на газ у Європі миттєво злетіла після призупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2"

Ціна почала зростати ще після того, як "Газпром" відмовився використовувати газопровід "Ямал-Європа".

Вперше від 26 жовтня спотова ціна газу в Європі злетіла до $1046 за 1 тис. кубометрів. Це сталось після призупинення сертифікації "Північного потоку-2" німецьким регулятором.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Після відмови "Газпрому" від бронювання газопроводу "Ямал-Європа" на грудень ціна почала зростати. Такі темпи тримаються вже другий день.

Водночас російська компанія теоретично зберігає можливість використання газогону та бронювання потужності на короткострокових аукціонах.

Сьогодні ціна грудневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула 88,9 євро за МВт-год, тобто 1046 доларів за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку-2".

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