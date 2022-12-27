Ціна на газ у Європі знизилась нижче показника до повномасштабної війни Росії проти України

У вівторок, 27 грудня, ціна на газ у Європі вперше знизилась до рівня початку повномасштабної війни Росії проти України. Це - вперше від 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни ф'ючерсів на газ хабі TTF у Нідерландах впали ще на 3,6% після падіння минулого тижня. Вартість газу знизилась через теплу погоду та те, що газові сховища ЄС заповнені. Також на вартість газу впливає вітрогенерація у Німеччині, що дозволяє тримати ситуацію стабільною.

Ціни на газ у Нідерландах за передній місяць впали на 0,8% до 82,34 євро за мегават-годину. Минулого тижня вартість впала майже на 30%.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, ремонт на трубопроводах Nord Stream 1 та Nord Stream 2 буде коштувати щонайменше півмільярда доларів США.

Також міністри енергетики країн Євросоюзу 19 грудня схвалили обмеження на ціни на газ, яке буде запроваджено, якщо базові ціни на газ зростуть до 180 євро за мегават-годину.

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