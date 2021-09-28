Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $1000

Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $1000

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності європейських підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі продовжує бити рекорди. Наразі вона досгла позначки 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Лондонська біржаICE.

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Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1031,3 долара за одну тисячу кубометрів. Водночас загальне зростання ціни газу від початку дня вже перевищило 11%.

Нагадаємо:

Основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом .

і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» . Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua «Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні».

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