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Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $1000

Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $1000

УНІАН

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності європейських підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі продовжує бити рекорди. Наразі вона досгла позначки 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Лондонська біржаICE.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1031,3 долара за одну тисячу кубометрів. Водночас загальне зростання ціни газу від початку дня вже перевищило 11%.

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