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Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $840 за тисячу кубів

Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $840 за тисячу кубів

pixabay.com

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності європейських підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі на хабі TTF в Нідерландах продовжує бити рекорди. Наразі вона торгується вище позначки 840 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані сесії лондонської біржі ICE.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хаба, на 9:35 становила 841,39 $ за тисячу кубометрів.

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

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