Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $840 за тисячу кубів

Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: вже вище $840 за тисячу кубів

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності європейських підземних сховищ.

Ціна на газ у Європі на хабі TTF в Нідерландах продовжує бити рекорди. Наразі вона торгується вище позначки 840 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані сесії лондонської біржі ICE.

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Вартість жовтневого ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хаба, на 9:35 становила 841,39 $ за тисячу кубометрів.

Газ в Європі дорожчає через слабкі темпи заповнюваності підземних сховищ, а також на тлі відмови російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо:

Основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом .

і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» . Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua «Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні».

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