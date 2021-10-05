Ціна на газ в Європі продовжує зростати: на біржі зафіксували новий рекорд

Ціна на газ в Європі продовжує зростати: на біржі зафіксували новий рекорд

Тисяча кубометрів газу коштує уже понад 1400 доларів.

Ціна на природний газ в Європі в ході торгів на біржі ICE встановила новий рекорд.

Станом на вівторок, 5 жовтня, листопадовий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах торгується за ціною $ 1427 за 1 тисячу кубометрів.

Ціни на ICE представлено в євро за Мвт/год і на цей час вони становлять 118,4 євро за Мвт/год. Виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, тисяча кубів блакитного палива коштуватиме покупцям 1 427 доларів.

Минулої суботи, 2 жовтня, ціна газу досягнула позначки 1200 доларів за тисячу кубів, що на той час було рекордом.

Як повідомляє “Коммерсант”, на цьому тлі зростають акції “Газпрому”. В ході торгів на Мосбіржі вони подорожчали на + 1,87%.

Нагадаємо, напередодні “Газпром” почав заповнювати газом першу нитку газопроводу “Північний потік-2”.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання