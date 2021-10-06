Ціна на газ в Європі продовжує зростати: новий абсолютний рекорд - 1600 доларів

Ціни на газ б’ють рекордні показники.

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. 6 жовтня вона вперше за всю історію перевищила 1600 доларів за тисячу кубометрів.

За даними Лондонської біржі ICE, в ході торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, після відкриття сьогоднішніх торгів, спочатку вийшла на 1559 доларів за тисячу кубів, або 130 євро за МВт год. (о 09:10 за київським часом). Після чого ціна різко зросла до 1606 доларів за тисячу кубометрів газу.

Зазначимо, що 5 жовтня листопадовий ф'ючерс на хабі TTF в Нідерландах торгувався за ціною $ 1427 за 1 тисячу кубометрів.

Минулої суботи, 2 жовтня, ціна газу досягнула позначки 1200 доларів за тисячу кубів, що на той час було рекордом. На цьому тлі зростають акції “Газпрому”. В ході торгів на Мосбіржі вони подорожчали на + 1,87%.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" почав заповнювати газом першу нитку газопроводу "Північний потік-2".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання