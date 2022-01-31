Ціна на нафту знову встановила рекордний показник: що стало причиною

Востаннє рекордні показники нафти Brent та WTI фіксували у жовтні 2014 року.
У понеділок, 31 січня, ціна на нафту зросла до семирічного максимуму. Експерти називають три причини здорожчання сировини.
Про це повідомляє The Economist Times.
Здорожчання нафти пов'язують з побоюваннями з приводу поставок сировини та геополітичною напруженістю у Східній Європі та на Близькому Сході, а також напруженістю у відносинах між Заходом та Росією.
Скільки вартує нафта
- Нафта Brent виросла на 92 центи, або на 1,0%, до 90,95 долара за барель о 00:51 за Гринвічем після того, як у п’ятницю додала 69 центів.
- Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) здорожчала на 99 центів, або 1,1%, до 87,81 долара за барель, здорожчавши у п'ятницю (27 січня) на 21 цент.
Востаннє такі показники нафти Brent та WTI фіксували у жовтні 2014 року в п’ятницю - 91,70 і 88,84 долара відповідно. Зазначають, що вартість нафти зростає вже шостий тиждень поспіль.
За прогнозами аналітиків, ціна на нафту Brent залишиться вище 90 доларів, а нафта марки WTI наблизиться до 90 доларів.
Зазначимо, у вівторок, 18 січня, ціни на нафту зросли до семирічного максимуму.
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