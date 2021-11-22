Ціна на пшеницю досягла рекордної позначки на європейській біржі: чим це загрожує

Ціна на пшеницю досягла рекордної позначки на європейській біржі: чим це загрожує

Трейдери пояснюють здорожчання низкою факторів, серед яких - напруга у стосунках між Україною та Росією, яка може вплинути на експорт пшениці.

У понеділок, 22 листопада, ф'ючерси на пшеницю на біржі Euronext досягли рекордних максимумів.

Про це повідомляє Reuters.

Груднева ціна на пшеницю на біржі Euronext зросла на 2,8% і становить 308,25 євро за тонну. Цей показник став історичним максимумом для цієї біржі.

Березневі ф’ючерси, якими на цей момент торгують найактивніше, цього дня також досягли рекордної позначки і становлять 303,75 євро за тонну.

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Таке здорожчання трейдери пояснюють очікуваним погіршенням якості австралійської пшениці через несприятливі погодні умови на цьому континенті, який заливають дощі.

Ще одним фактором зростання ціни стало занепокоєння щодо експорту пшениці з Чорноморського регіону через зростання напруженості у стосунках між Україною та Росією.

На думку експертів, зростання вартості ф’ючерсів на пшеницю може змусити виробників ще більше піднімати ціну, підштовхуючи продовольчий ринок до хаосу.

Нагадаємо, останнім часом на українському ринку стрімко здорожчав рис.

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