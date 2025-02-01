Ціни на сигарети й "стіки" зростуть: як акцизи вдарять по гаманцях українців

В Україні очікується підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Про це пише видання "РБК-Україна".

Відповідний законопроєкт (№11090) Верховна Рада ухвалила ще 4 грудня, а вже 9 грудня документ було направлено на підпис президента Володимир Зеленського, де він досі і перебуває.

Зі слів заступника очільника парламентського фінкомітету Ярослава Железняка, через зволікання Україна вже недоотримала понад 700 мільйонів гривень.

Як зміняться ціни на цигарки й "стіки"

Якщо закон набере чинності у нинішній редакції, акциз на сигарети становитиме (за 1000 штук)

2025 року — 78 євро (+35,4%)

2026 року — ще +5%

2027 року — ще +4,8%

2028 року— 90 євро (+4,7%)

На ТВЕНи акциз зростатиме так:

2025 року — до 70,4 євро (на 22%)

у 2026 і 2027 роках — по +0,5%

2028 року — 72 євро (+1,2%)

Наразі акциз на "стіки" й сигарети однаковий. Однак 2028 року, як пояснив виконавчий директор ГО "Центр громадянського представництва "Життя" Дмитро Купира, різниця складе 25%.

Видання зазначає, якщо 2024 року пачка сигарет коштувала 100 гривень, 2028 року вона стане у 205 гривень.

Зокрема, заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков підтвердив, що пачки можуть зрости в ціні в середньому на 30 гривень. Однак він запевнив, що підвищення буде поступовим — ціна змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Законопроєкт, зокрема, передбачав поступове зростання протягом чотирьох років розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Євросоюзу 2011/64.

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