Ціна війни: Байден оголосив про новий продаж нафти зі стратегічного резерву

Після заборони імпорту російської нафти до США стратегічні запаси цієї сировини у країні зменшилися до найнижчого рівня від 1984 року.

До кінця 2022 року США продадуть ще 15 мільйонів барелів нафти зі своїх стратегічних запасів, щоб допомогти знизити високу ринкову ціну на цю сировину.

Про це в середу, 19 жовтня, заявив президент США Джо Байден, передає Al Jazeera.

Водночас він закликав місцеві нафтові компанії збільшити видобуток.

Загалом від травня цього року, після заборони імпорту російської нафти та газу через вторгнення РФ в Україну, зі стратегічних запасів нафти в США буде продано на ринок 180 мільйонів барелів сирої нафти. Відтак цей резерв зменшиться до найнижчого рівня від 1984 року.

Також читайте Позбавить Путіна доходів на війну: міністри фінансів країн G7 ухвалили обмеження цін на російську нафту

Станом на середу, 19 жовтня, близько 400 мільйонів барелів залишалося на зберіганні в комплексі із глибокими підземними сховищами, створеними уздовж узбережжя затоки Техас і Луїзіана.

Байден планує знову заповнити стратегічні запаси в найближчі роки, але лише за цінами в діапазоні від 67 до 72 доларів США за легку сиру нафту марки WTI, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Ціни на паливо в Сполучених Штатах падають протягом останніх двох тижнів, але вони все ще вищі, ніж минулого місяця. Середня ціна бензину в США в понеділок досягла майже 3,89 доларів за галон (3,78 літра), що на 20 центів більше, ніж місяць тому, і на 56 центів більше, ніж у цей час минулого року.

У червні цього року ціни досягли рекордної середньої позначки вище п'яти доларів. Рівень інфляції в США у вересні склав 8,2 відсотка.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу 4 жовтня погодили новий санкційний пакет проти Росії. Зокрема, у списку міститься і пункт про обмеження цін на російську нафту.

Читайте також: