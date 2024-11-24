Ціни б'ють рекорди: в Україні здорожчав один із салатних овочів

В Україні зросла ціна на тепличні огірки. Однією з причин стало скороченням пропозиції імпортної продукції на внутрішньому ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 22 листопада, оптові партії тепличних огірків в Україні надходили у продаж по 90-120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії продукції, що пропонується. Тижнем раніше ціновий діапазон у даному сегменті ринку був у межах 70-100 грн/кг ($1,7-2,43/кг).

Оператори ринку зазначили, що пропозиція імпортних овочів зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті.

Аналітики зауважили, що наразі українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року.

Учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом. Змінити поточну ситуацію можуть лише нові об'ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок.

Раніше стало відомо, що на українському ринку цукру спостерігається зростання цін, темпи якого можуть прискоритися на початку 2025 року.

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