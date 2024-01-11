Ціни б'ють рекорди: як змінилася вартість продуктів в Україні за рік

У грудні 2023 року середні ціни на продукти харчування були вищими на 4%, ніж у грудні 2022-го.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

Найсуттєвіший стрибок, за даними державної структури, стався з цінами на м'ясо та м'ясопродукти, які подорожчали на 12,9%. Також на 9,9% стало дорожче купувати масло, а молоко додало в ціні 9,7%.

Також здорожчали:

сир і кисломолочний сир — на 7,5%

хліб — на 7%

безалкогольні напої — на 6,9%

риба та продукти з риби — на 4,1%

овочі — на 3%

фрукти — на 2,2%

Водночас макаронні вироби подешевшали на 0,3%, хліб і хлібопродукти — на 2,8%, цукор — на 5,8%, яйця — на 9,5%, соняшникова олія — на 14,9%.

Раніше стало відомо, що від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Як повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, на українському ринку вже здорожчали:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%)

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%)

морква — до 15 гривень (+6%)

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%)

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%), Ціни на виноград підскочать до 205 гривень за кілограм (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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