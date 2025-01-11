Ціни досягли рекорду за останні 8 років: в Україні здорожчав популярний фрукт

Цього тижня українські садівники почали активно підвищувати ціни на високоякісні яблука. Ключові гравці ринку пов'язують зростання цін із помітним пожвавленням торгово-закупівельної активності у цьому сегменті.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами виробників, минулого тижня попит на місцеві яблука залишався досить низьким, проте наразі інтерес до цієї продукції зростає серед покупців різних категорій.

Станом на сьогодні високоякісні яблука з українських господарств реалізуються за ціною від 25 до 32 грн/кг (0,59-0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії. У порівнянні з кінцем минулого тижня, це на 13% дорожче.

Обмежена пропозиція якісних яблук на ринку України також сприяє зростанню цін. Наразі багато садівників пропонують продукцію, якість якої знизилася через тривале зберігання. У той же час, якісні яблука здебільшого відправляються на експорт або зберігаються для продажу навесні.

Зазначимо, що нинішні ціни на яблука в Україні в середньому на 61% перевищують рівень аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: