Ціни на цукор 2024 року: чи варто українцям очікувати здорожчання

Для внутрішніх потреб українців щороку потрібно до мільйона тонн цукру.

В Україні не буде дефіциту цукру 2024 року, оскільки обсяги запасів цього продукту дають змогу забезпечити не лише внутрішні потреби громадян, а й покрити необхідні обсяги експорту.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Для внутрішніх потреб українців щороку потрібно до мільйона тонн цукру. Водночас згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, граничний обсяг експорту цукру 2023/2024 маркетинговому роках становить до 650 тисяч тонн.

Упродовж минулого року та на початку 2024 року підприємства виробили майже 1 мільйон 800 тисяч тонн цукру. Середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року становить 23-24 гривні за кілограм.

Раніше стало відомо, що від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Як повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, на українському ринку вже здорожчали:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%)

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%)

морква — до 15 гривень (+6%)

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%)

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%). Ціни на виноград підскочать до 205 гривень за кілограм (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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