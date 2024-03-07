Ціни на картоплю б'ють рекорди: чи варто очікувати здешевшання

Оператори ринку не виключили, що ціни на картоплю зростатимуть і далі, оскільки пропозиція цього овоча продовжує скорочуватися.

В Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Однією з причин здорожчання став дефіцит якісної продукції.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики пояснили, що оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі.

Експерти додали, що така ситуація дає змогу фермерам впевнено підвищувати ціни на картоплю високої якості.

Так, станом на 5 березня, українські виробники відвантажували картоплю по 16-23 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Гравці ринку підкреслили, що наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах уже досить обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін.

Слід зазначити, що наразі картопля в середньому коштує у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік здорожчали майже всі продукти, послуги та товари.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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