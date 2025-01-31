Ціни на каву досягли нового рекорду: чому штормить ринок

Світові ціни на каву арабіка досягли рекордного рівня вище $3,6 за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, залишилося мало зерен для продажу.

Про це пише Reuters.

За словами дилерів, 70-80% поточного врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди відбуваються повільно. Бразилія виробляє майже половину світового врожаю арабіки — високоякісного сорту, який зазвичай використовується в смажених і мелених сумішах.

Погода в країні останнім часом була більш сприятливою після сильної посухи минулого року. Однак майбутній урожай буде на 4,4% меншим за попередній, згідно з даними бразильського агентства з постачання продовольства Conab.

"Світові постачання кави залишаються обмеженими. В'єтнам повільно просувається з продажами свого врожаю робусти. Арабіка, зібрана в Центральній Америці та Колумбії, довше потрапляє на ринок, а бразильські фермери не виявляють особливого інтересу до продажу", - пише видання.

Кава робуста, як правило, дешевший сорт, який використовується переважно для приготування розчинної кави, здорожчала на 0,9% до $5609. Очікується, що експорт кави з Індії, п'ятого за величиною виробника робусти у світі, скоротиться більш ніж на 10% 2025 року через зниження виробництва та зменшення запасів урожаю минулого сезону.

Нагадаємо, у листопаді вперше від 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Контракти на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки.

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