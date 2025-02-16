Ціни на каву рекордно злетіли: чи варто чекати на зниження 2025 року

Ф’ючерси на арабіку впадуть приблизно на 30% до кінця 2025 року, оскільки нещодавні рекордно високі ціни, як очікується, стримуватимуть попит, а перші ознаки вказують на рекордний урожай в Бразилії наступного року.

Про це пише Reuters.

"Попит буде стагнувати у відповідь на дуже високі ціни", — сказав один з учасників опитування серед трейдерів і аналітиків.

Зростання цін було викликане перспективою зменшення врожаю арабіки в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави, в майбутньому сезоні 2025/26.

Так середній прогноз врожаю арабіки в Бразилії в 2025/26 роках складає 40,55 млн мішків, що менше, ніж у попередньому сезоні (43,4 млн мішків).

Однак деякі учасники вказали на потенціал для більшого врожаю в сезоні 2026/27.

2024 року ціни на каву сорту арабіка були одними з найбільш динамічних на сировинних ринках та зросли приблизно на 70%. Вони продовжили зростати і цього року, досягнувши рекордного рівня в $4,2995 11 лютого.Загальний врожай у Бразилії зменшився до 64,6 млн мішків з 66,4 млн арабіки.

Також прогнозується більший урожай у В'єтнамі, який є провідним виробником робусти — 29 млн мішків, порівняно з 28 млн у 2024/2025 роках.

Нагадаємо, у листопаді вперше від 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Контракти на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки.

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