Ціни на каву встановили історичний рекорд за останні 50 років: Bloomberg пояснив причину

Ситуація ускладнилася через тривалу посуху в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави сорту арабіка у світі.

Ф'ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до 3446 доларів за фунт, сягнувши найвищого показника від 1972 року. Загалом від початку року ціни на арабіку в світі зросли на 80%.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ситуація ускладнилася через тривалу посуху в Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки у світі. Також вплинули погодні умови у В'єтнамі, країні, яка є найбільшим виробником дешевшого сорту робуста. Ключовий кавовий пояс країни спочатку постраждав від посухи під час росту кавових дерев, а на початку збирання врожаю почалися сильні дощі.

Прогнози виробництва арабіки в Бразилії погіршуються. Наступного сезону Бразилія виробить лише 34,4 млн мішків арабіки, що приблизно на 11 млн мішків менше, ніж передбачалося у вересні. Це означає, що світове виробництво кави не дотягне до попиту на 8,5 млн мішків у сезоні 2025-2026 років, що стане безпрецедентним п’ятим роком дефіциту поспіль.

"Занепокоєння щодо врожаю арабіки в Бразилії в 2025-2026 роках зросло цього тижня. Нещодавні огляди посівів вказують на виробництво в межах 30 млн мішків, що призведе до чергового дефіциту пропозиції", – зазначив аналітик Marex Group Стів Поллард.

Зростання цін може призвести до подальшого збільшення витрат для обсмажувальних підприємств та кафе, які будуть змушені підвищувати ціни й відмовитися від знижок.

Нагадаємо, у листопаді уперше від 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Контракти на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки.

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