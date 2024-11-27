Ціни на ліки в Україні: виробники у виграші, пацієнти – у програші?

Нещодавно запропоновані зміни держави щодо регулювання цін на лікарські засоби в Україні можуть призвести до серйозних наслідків для фармринку та доступності ліків для населення. Ініціатива, яка передбачає жорстке обмеження націнок для дистриб'юторів та аптек, водночас обходить стороною ключових гравців – виробників ліків.

За останні роки ціни на препарати в Україні зросли, але основний внесок у подорожчання був саме з боку виробників та імпортерів – до 75% кінцевої вартості. Дистриб'ютори та аптеки відповідають лише за 10-15% вартості. Попри це, ініціатива фокусується саме на обмеженні націнок для роздрібної ланки. До подібного підходу до регулювання цін на ліки не вдаються у жодній європейській країні.

Вибірковий підхід може зіграти на руку великим вітчизняним виробникам. Після ймовірного відходу міжнародних компаній та закриття частини аптек, вони зможуть посилити свій вплив та диктувати ціни на ринку.

Деякі найбільші українські виробники вже відкрито підтримали можливі нововведення: «Ініціатива щодо регулювання націнок на лікарські засоби сприятиме стабілізації фармацевтичного ринку, створюючи рівні умови для всіх його учасників», – наголошує директорка ради директорів компанії "Дарниця" Катерина Загорій.

Примітно, що серед усіх учасників фармацевтичного ринку – аптек, дистриб'юторів, вітчизняних та іноземних виробників – лише одна компанія виступила на підтримку цієї ініціативи. При цьому ціни на лікарські засоби самої «Дарниці», за даними ринку, за останні два роки зросли на 83%.

Така невідповідність між публічними заявами та реальними діями компанії викликає закономірне питання: які насправді інтереси зашиті в проєкт постанови та хто є справжнім лобістом цієї зміни?

При цьому, виникають питання щодо прозорості формування цін виробниками. Наприклад, відсутня чітка інформація про собівартість виробництва ліків та обґрунтованість встановлених виробниками цін, що робить будь-яке регулювання роздрібних націнок малоефективним без комплексного підходу до ціноутворення.

Експерти вказують на ризик монополізації ринку і подальший ріст цін на ліки. «Такі зміни призведуть до необхідності значного скорочення діяльності деяких міжнародних компаній в Україні, що, окрім зменшення кількості робочих місць, вразить і надходження до державного бюджету. При цьому, додаткові затрати, пов’язані з такою реструктуризацією бізнесу в Україні, призведуть до ще більшого підвищення цін на лікарські засоби», – попереджає Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

В той же час, запропоновані зміни можуть завдати серйозного удару і по доступності ліків для пацієнтів. Через мізерні дозволені націнки аптеки будуть змушені відмовитись від продажу дороговартісних препаратів та ліків, що потребують особливих умов зберігання. Особливо критична ситуація може скластися у селах та прифронтових територіях, де багато аптек просто не зможуть працювати.

Експерти попереджають, що дефіцит легальних ліків призведе до розквіту тіньового ринку та зростання кількості фальсифікату. Держбюджет може втратити 200-300 млн доларів щорічних податків через відхід міжнародних компаній.

Натомість фахівці галузі пропонують комплексний підхід до регулювання цін із врахуванням інтересів всіх учасників ринку. Зокрема, впровадження референтного ціноутворення, обов'язкового декларування цін виробниками, розширення програми реімбурсації "Доступні ліки", податкові механізми для здешевлення препаратів та підтримки аптек у віддалених регіонах.

EBA наголошує на необхідності системних змін у галузі. «Регулювання цін має бути обґрунтованим, з урахуванням розрахунків та аналізу впливу на всіх учасників ринку: виробників, дистриб’юторів, аптечні мережі та пацієнтів», – підкреслюють в Асоціації.

Чи дослухається уряд до думки професійної спільноти – покаже час. Але вже зараз зрозуміло, що від вирішення цього питання критично залежить доступність якісного лікування для мільйонів українців.