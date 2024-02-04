Ціни на молочну продукцію: українцям дали невтішний прогноз

Протягом січня 2024 року в Україні здорожчала переважна більшість молочних продуктів. Ймовірно, ціни продовжать лізти догори і надалі.

Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що здорожчали кефір жирністю 2,5%, сметана жирністю 15%, сир кисломолочний жирністю 9%, вершкове масло жирністю від 72,5% до 73%.

Водночас здешевіли молоко пастеризоване, йогурт питний, сир "Маасдам" вітчизняного виробництва і майже не змінилися ціни на йогурт ложковий та сир "Голандський" порівняно з груднем 2023 року.

"Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що 2023 року молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення", — додали в Асоціації.

Раніше стало відомо, що від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Як повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, на українському ринку вже здорожчали:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%)

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%)

морква — до 15 гривень (+6%)

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%)

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%). Ціни на виноград підскочать до 205 гривень за кілограм (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

Читайте також: