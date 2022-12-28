Ціни на новорічне меню у Польщі та Україні: де святковий стіл буде дорожчим

У Польщі святковий стіл до Нового 2023 року обійдеться українським громадянам, які тимчасово змушені проживати у сусідній крані через агресію РФ, у 2 422 гривні, в Україні вартість застілля сягне - 2 476 грн.

Про це повідомляє аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

"Зараз мільйони українських громадян святкують Новий рік у Польщі. Якщо частина українців керується питанням безпеки, то мотивацією для інших є рівень зарплат, які пропонують польські роботодавці", — каже Анна Джоболда, директорка міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Фахівці під час підрахунку святкового столу порівняли ціни на продукти для приготування стандартного українського меню: салати Олів’є, оселедець під шубою, бутерброди з ікрою та шпротами, м’ясні страви, овочі, фрукти та ігристе.



Тож, у Польщі українці витратять 260 грн для приготування традиційного Олів’є, а в Україні ця ж страва коштуватиме аж 440 грн.

Оселедець під шубою для українців у Польщі буде справжнім делікатесом, щоб приготувати його доведеться викласти до 308 грн. В Україні ж такий салат обійдеться в 174 грн.

За кілограм свинини та кілограм курятини в Україні заплатять 308 грн, а у Польщі – 370 грн. Нарізка на Новий рік із буженини, копченої ковбаси, сиру та оливок, обійдеться в Україні у 500 грн, у Польщі – 465 грн.

За бутерброди зі шпротами та ікрою в Україні доведеться викласти 445 гривень, у Польщі дорожче - аж 465 грн.

Овочі у Польщі дешевші - пів кілограма помідорів та огірків коштуватимуть 84 грн. У той час, як в Україні - 139 грн.

Фрукти мають таку ж тенденцію: за кілограм мандаринів та бананів в Україні віддадуть приблизно 130 гривень, у Польщі – 126 грн.



Вартість пляшки популярної солодкої води в Україні – 40 грн, а у Польщі – 50 грн. Мінімальна ціна за пляшку звичайного ігристого та пляшку горілки в Україні 300 грн, а у Польщі – 420 грн.

Крім того, як показало опитування, 50% працевлаштованих українців кажуть, що відправляють продуктові посилки своїм сім'ям в Україну на свята.

В компанії кажуть, що в минулі роки не спостерігали такої кількості продуктових передач в Україну. Попри те, що ціни на продукти у Польщі також дуже зросли, рівень зарплат дозволяє не відчувати економічних труднощів та й підтримувати своїх родичів.

"Українці – сильні духом, надзвичайно винахідливі та стійкі люди. І поки воїни боронять кордони на полі бою, звичайні люди знаходять рішення у тому, щоб заробити у Польщі та підтримати своїх родичів, які лишилися в Україні", – додає Анна Джоболда.

Ціни у Польщі та України на страви до новорічного столу / Фото: Gremi Personal

Раніше ми писали про три цікаві ідеї оформлення салату "Оселедець під шубою".

А за цим посиланням можна прочитати, що потрібно зробити на Новий рік 2023, щоб завжди були гроші в домі.

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