Ціни на огірки в Україні досягли семирічного максимуму: скільки коштує кілограм

Позитивна цінова динаміка утримується вже третій тиждень поспіль.

В Україні триває стрімке зростання цін на тепличні огірки. Експерти пов'язують це з дефіцитом продукції на внутрішньому ринку через обмежену пропозицію від місцевих виробників.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Напередодні вихідних виробники реалізують огірки за ціною 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що на 24% перевищує показники кінця минулого робочого тижня.

Такий рівень цін є найвищим за останні 7 років спостережень, а позитивна цінова динаміка утримується вже третій тиждень поспіль.

Імпортери повідомляють про підготовку до масових закупівель огірків у Туреччині через суттєве скорочення пропозиції від українських господарств. Традиційно імпортна продукція починає надходити на внутрішній ринок від другої половини жовтня, коли пропозиція місцевих овочів різко скорочується.

Найбільші обсяги імпорту припадають на перші два зимові місяці, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.

Наразі тепличні огірки в Україні пропонуються в середньому на 29% дорожче, ніж торік у цей же період.

Експерти прогнозують, що тепличні комбінати можуть продовжити підвищувати ціни за умови збереження поточних темпів збуту. На їхню думку, зростання цін призупиниться лише з початком надходження значних партій імпортних огірків.

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