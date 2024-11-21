Ціни на овочі: в Україні здешевшав один з базових овочів

В Україні спостерігається зниження цін на моркву. Це пов'язано з тим, що попит на цей овоч залишається досить невисоким.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними виробників, гуртові компанії здійснюють закупівлі моркви за потреби, бо намагаються не закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін.

Так, станом на 20 листопада, виробники відвантажували моркву по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), залежно від якості та обсягів партій овочів, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики зауважили, що основною причиною зниження цін на коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію.

"Тому, прагнучи активізувати продаж, фермери змушені переглядати відпускні ціни на моркву у бік зниження", – йдеться у повідомленні.

Також експерти наголосили, що попри зниження цін зараз морква в Україні коштує в середньому у 2,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року. Галузеві експерти таку різницю цін пов'язують з досить різким зниженням урожайності цього коренеплоду через аномально посушливе літо.

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