Ціни на овочі йдуть на рекорд: українцям пояснили, чому дорожчають продукти та що буде далі

Ціни на продукти б'ють по гаманцях.

Від початку 2024 року в Україні додають у ціні овочі.

Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку ключових продуктів в Україні за січень 2024 року.

За даними відомства, у перший місяць року середні ціни на крупи гречані впали на 5,2% - до 28,9 гривень за кілограм. Також здешевшали:

яйця — на 9,2% до 51 гривні за десяток

свинина — на 4,6% до 184,7 гривень за кілограм

Овочі, що здорожчали:

картопля — на 41,8% до 21,5 гривень за кілограм

буряк подорожчав — на 40,7% до 16,1 гривень за кілограм

капуста — на 27,9% до 14,3 гривень за кілограм

морква — на 26,2% до 14,4 гривень за кілограм

цибуля — на 11,7% до 16,9 гривень за кілограм

Водночас зазначається, що зростання споживчих цін в Україні в січні 2024 року сповільнилося до 4,7%.

Раніше повідомлялося, що хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік здорожчали майже всі продукти, послуги та товари.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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