Ціни на овочі йдуть на рекорд: українцям пояснили, чому дорожчають продукти та що буде далі

Ціни на продукти б'ють по гаманцях.
Від початку 2024 року в Україні додають у ціні овочі.
Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку ключових продуктів в Україні за січень 2024 року.
За даними відомства, у перший місяць року середні ціни на крупи гречані впали на 5,2% - до 28,9 гривень за кілограм. Також здешевшали:
- яйця — на 9,2% до 51 гривні за десяток
- свинина — на 4,6% до 184,7 гривень за кілограм
Овочі, що здорожчали:
- картопля — на 41,8% до 21,5 гривень за кілограм
- буряк подорожчав — на 40,7% до 16,1 гривень за кілограм
- капуста — на 27,9% до 14,3 гривень за кілограм
- морква — на 26,2% до 14,4 гривень за кілограм
- цибуля — на 11,7% до 16,9 гривень за кілограм
Водночас зазначається, що зростання споживчих цін в Україні в січні 2024 року сповільнилося до 4,7%.
Раніше повідомлялося, що хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік здорожчали майже всі продукти, послуги та товари.
У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.
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