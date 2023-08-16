Ціни на пальне до кінця серпня зростуть: скільки коштуватимуть бензин та дизель

В Україні зростуть ціни на пальне на АЗС.
В Україні до кінця літа очікується здорожчання пального. За прогнозами, вартість бензину підвищиться до 57-58 грн/л, а дизеля – до 55-56 грн/л.
Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, передає "Обозреватель".
За словами експерта, ціни на пальне "впритул можуть наблизитися" до 60 грн/літр.
"На нас чекає додаткове здорожчання. Ціна на бензин становитиме 57-58 грн за літр. На дизпальне, гадаю, 55-56 грн. І, найімовірніше, це відбудеться ще до кінця серпня. Бачимо, що є потенціал для зростання", – каже Куюн.
Сергій Куюн виділив дві причини зростання цін на паливо:
- високі світові ціни;
- фактичне вичерпання запасів червневого дешевого пального.
"Відповідно, ринок приходитиме в баланс із новими реаліями. І вони такі, що ціна ще зростатиме. Не думаю, що вона сягне 60 грн/л, але впритул може наблизитися", – зазначив він.
За тиждень – від 4 по 11 серпня – бензин А-95 в Україні здорожчав майже на 2 грн/л, до 51,94 грн. Зросли ціни й на бензин А-95+, на 1,98 грн – до 53,92 грн. Дизель здорожчав на 2,04 грн/л – до 51,29 грн.
Раніше ми писали, якою буде максимальна вартість пального і коли АЗС зупинять зростання.
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