Ціни на пальне до кінця серпня зростуть: скільки коштуватимуть бензин та дизель

В Україні зростуть ціни на пальне на АЗС.

В Україні до кінця літа очікується здорожчання пального. За прогнозами, вартість бензину підвищиться до 57-58 грн/л, а дизеля – до 55-56 грн/л.

Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, передає "Обозреватель".

За словами експерта, ціни на пальне "впритул можуть наблизитися" до 60 грн/літр.

"На нас чекає додаткове здорожчання. Ціна на бензин становитиме 57-58 грн за літр. На дизпальне, гадаю, 55-56 грн. І, найімовірніше, це відбудеться ще до кінця серпня. Бачимо, що є потенціал для зростання", – каже Куюн.

Сергій Куюн виділив дві причини зростання цін на паливо:

високі світові ціни;

фактичне вичерпання запасів червневого дешевого пального.

"Відповідно, ринок приходитиме в баланс із новими реаліями. І вони такі, що ціна ще зростатиме. Не думаю, що вона сягне 60 грн/л, але впритул може наблизитися", – зазначив він.

За тиждень – від 4 по 11 серпня – бензин А-95 в Україні здорожчав майже на 2 грн/л, до 51,94 грн. Зросли ціни й на бензин А-95+, на 1,98 грн – до 53,92 грн. Дизель здорожчав на 2,04 грн/л – до 51,29 грн.

Раніше ми писали, якою буде максимальна вартість пального і коли АЗС зупинять зростання.

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