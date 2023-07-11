Ціни на пальне вже зросли на 3 грн, чого очікувати далі – прогноз експерта

Від 1 липня 2023 року в Україні повернули ПДВ 20% та довоєнні акцизи на всі види палива.
За 10 днів липня 2023 року, після повернення довоєнних податків, ціни на пальне на заправках у середньому зросли на 3–3,45 грн/л. Проте на цьому підвищення вартості ще не завершилося.
Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Динаміка у роздрібній мережі після повернення повної ставки ПДВ та акцизів:
- бензин А-95 – плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);
- дизпальне – плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);
- автогаз – 1,47 грн/л (3 грн/л).
Діапазон зростання складає від 0 до 6 грн/л.
Гуртові ціни почали збільшуватися до 1 червня і зросли ще більше:
- бензин А-95 – на 7,74 грн/л;
- дизпальне – 6,97 грн/л.
"Це може бути непоганим орієнтиром щодо майбутніх змін й у роздрібі. Дизель та автогаз вже пройшли половину шляху, бензин – трохи більше третини", – зауважив Куюн.
За його даними, не змінила ціни найбільша мережа країни, що належить групі "Приват". Найбільший приріст показали економмережі, що торгують у нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. Мережі преміум, навпаки, були дещо стриманішими.
"Наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі – акциз. Трейдери навезли величезний обсяг пального усіх марок у травні-червні, тому запаси з "низьким" акцизом" ми будемо проїдати мінімум до початку серпня, а деякі особливо запасливі – до вересня. Гадаю, тоді можна буде підбивати підсумки впливу нових податків на ціну", - зазначив експерт.
Якою буде ціна далі
Сергій Куюн зазначає, що на ціну, крім закупівельної вартості впливає і фактор "оптимізації" нових податків, зокрема ПДВ.
"Вже є сигнали, що спеціалісти по "скручуванню" ПДВ побігли по трейдерах, пропонуючи свої послуги. Половина ринку точно скористується цими пропозиціями, принаймні так було до війни. Відповідно половина мереж, переважно та ж "економ-частина" отримає більш низьку собівартість й буде намагатись конкурувати більш низькою ціною. Це буде гальмувати ціну у "брендів", які здебільшого не хочуть гратися в ігри з ПДВ. Думаю, 3-4 грн на літрі цей фактор цілком може зрізати", - резюмував експерт.
Нагадаємо, експерт спрогнозував, наскільки здорожчає бензин.
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