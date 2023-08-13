Ціни на пальне знову підскочили: скільки коштує бензин на АЗС

В Україні за тиждень від 4 по 11 серпня здорожчали ціни на бензин.

Про це повідомляє Enkorr.

Зокрема, А-95-й здорожчав майже на 2 грн/л, до 51,94 грн.

Найбільше ціни на бензин підняли:

ОККО, WOG – 3 грн/л, до 54,99 грн;

Chipo – на 2,98 грн/л, до 52,75 грн;

UPG – на 2,5 грн/л, до 53,4 грн;

ZOG – на 2,5 грн/л, до 51,5 грн;

BVS – на 2,2 грн/л, до 51,79 грн.

А-95+ здорожчав на 1,98 грн, до середніх 53,92 грн. Найбільше в мережах:

ОККО, WOG – 3 грн/л, до 56,99 грн;

Ovis – на 3 грн/л, до 54,99 грн;

UPG – 2,5 грн/л, до 55,4 грн;

AMIC – на 2,4 грн/л, до 54,64 грн.

Найнижчу ціну виставили на АЗС Маркет – 47,79 грн/л. Також:

RLS – 47,9 грн/л;

Авантаж 7 – 47,95 грн/л.

Бензин А-95+ є далеко не у всіх мережах. Серед тих же, хто ним торгує, найдешевше на АЗС БРСМ-Нафта – 49,66 грн/л. А крім того, в мережах:

RLS – 49,9 грн/л;

Авіас – 50,5 грн/л;

Укрнафта – 50,9 грн/л.

Найвищу ціну виставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 56,99 грн/л. А також:

Shell – 55,49 грн/л;

UPG – 55,40 грн/л.

Додамо, ціна на бензин та дизпальне в Україні зростають. Відповідно, це викличе і здорожчання продуктів та різних товарів, адже всі ціни прив'язані до логістики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Караул! Долар, бензин і продукти дорожчають! Причини та прогнози | Сергій Фурса

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