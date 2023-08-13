Ціни на пальне знову підскочили: скільки коштує бензин на АЗС

Найнижчу ціну виставили на АЗС Маркет – 47,79 грн/л.
В Україні за тиждень від 4 по 11 серпня здорожчали ціни на бензин.
Про це повідомляє Enkorr.
Зокрема, А-95-й здорожчав майже на 2 грн/л, до 51,94 грн.
Найбільше ціни на бензин підняли:
- ОККО, WOG – 3 грн/л, до 54,99 грн;
- Chipo – на 2,98 грн/л, до 52,75 грн;
- UPG – на 2,5 грн/л, до 53,4 грн;
- ZOG – на 2,5 грн/л, до 51,5 грн;
- BVS – на 2,2 грн/л, до 51,79 грн.
А-95+ здорожчав на 1,98 грн, до середніх 53,92 грн. Найбільше в мережах:
- ОККО, WOG – 3 грн/л, до 56,99 грн;
- Ovis – на 3 грн/л, до 54,99 грн;
- UPG – 2,5 грн/л, до 55,4 грн;
- AMIC – на 2,4 грн/л, до 54,64 грн.
Найнижчу ціну виставили на АЗС Маркет – 47,79 грн/л. Також:
- RLS – 47,9 грн/л;
- Авантаж 7 – 47,95 грн/л.
- Бензин А-95+ є далеко не у всіх мережах. Серед тих же, хто ним торгує, найдешевше на АЗС БРСМ-Нафта – 49,66 грн/л. А крім того, в мережах:
- RLS – 49,9 грн/л;
- Авіас – 50,5 грн/л;
- Укрнафта – 50,9 грн/л.
Найвищу ціну виставили на заправках ОККО, WOG, SOCAR – 56,99 грн/л. А також:
- Shell – 55,49 грн/л;
- UPG – 55,40 грн/л.
Додамо, ціна на бензин та дизпальне в Україні зростають. Відповідно, це викличе і здорожчання продуктів та різних товарів, адже всі ціни прив'язані до логістики.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Караул! Долар, бензин і продукти дорожчають! Причини та прогнози | Сергій Фурса